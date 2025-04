L’Ebolitana Calcio celebra 100 anni di storia, passione e identità: fervono i preparativi per la grande festa

Fervono i preparativi per la grande festa del calcio ebolitano con il centenario della Ebolitana calcio che quest’anno tocca traguardi importanti. «Nel 2025, la nostra amata Ebolitana compie un secolo, e la società ha fortemente voluto celebrare questa storica maglia che da generazioni rappresenta un vero atto d’amore verso la città, unendo oltre ogni differenza chi l’ha indossata, sostenuta e amata», fanno sapere dal gruppo organizzatore. Una passione trasmessa di padre in figlio, un simbolo di appartenenza che ha attraversato le epoche, coinvolgendo tutti: dagli ultras che non hanno mai abbandonato lo stadio, ai semplici tifosi, fino alle nuove generazioni.

Gli eventi in programma

La storia dell’Ebolitana sarà celebrata con una serie di eventi che coinvolgeranno l’intera comunità. Sabato 3 maggio alle ore 19:30 cerimonia di inaugurazione dello Store ufficiale del Coordinamento, in via San Berardino, n.88. Domenica 4 maggio, alle ore 16:30, tutti allo stadio “Dirceu” per l’ultima partita di campionato, con tante sorprese in occasione del Centenario. Durante l’evento, verrà riservato uno spazio speciale agli alunni delle scuole primarie di Eboli – grazie alla preziosa collaborazione degli istituti scolastici. «Questo è solo l’inizio: il cammino verso la storica giornata del 6 agosto 2025 è cominciato», dicono con entusiasmo gli Ultras che stanno organizzando un calendario ricco di eventi.