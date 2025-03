Eccellenza: l’Ebolitana batte l’Agropoli

L’Ebolitana ottiene una vittoria fondamentale in chiave salvezza, superando l’Agropoli per 2-1 allo stadio Dirceu. La sconfitta complica la situazione della squadra bianco-azzurra, che rimane in zona playout.

Primo tempo combattuto

La partita inizia con un episodio controverso: Margiotta da pochi passi tenta la conclusione ma viene fermato da un avversario; l’attaccante reclama il penalty ma per il direttore di gara è stato lui a commettere fallo. L’Ebolitana si vede in avanti pochi istanti dopo con un cross sbilenco di Altamura che viene indirizzato verso la porta ma è facilmente bloccato da Grieco. Al 19′ ancora padroni di casa in avanti con Marrocco ma la difesa dell’Agropoli è abile a sventare il pericolo. Al 37′, Ferraiolo porta in vantaggio l’Agropoli: il calciatore bianco-azzurro riceve palla da Margiotta, destro ad incrociare da fuori aria e palla che supera Izzo. Tuttavia, la gioia dura poco: un minuto dopo, Gaita per l’Ebolitana sigla il classico gol dell’ex.

Ebolitana in vantaggio nella ripresa

Nella ripresa l’Ebolitana entra in campo con più determinazione e al 6′, Corsaro segna il gol del vantaggio su calcio d’angolo, portando in vantaggio i padroni di casa.

Nei restanti minuti i padroni di casa provano a dilagare con Giogio, Corsaro e Costantino; i delfini tentano qualche ripartenza ma senza esito. Il risultato, quindi, non cambierà più.