L’Ebolitana affonda: poker del Santa Maria La Carità

La capolista Santa Maria La Carità, realizza quattro reti nella ripresa. L’Ebolitana non reagisce. Vittoria per i padroni di casa senza appello per i bianco – azzurri.

La gara

Iniziano imbrigliate le due squadre. Primo tiro al 23’ da fuori area, da parte di La Torre: sfera a lato sulla sinistra di Izzo. Due minuti dopo risponde l’Ebolitana con un colpo di testa di Padovano, che per poco non trova il vantaggio.

Al minuto 29°, Pesce lascia partire un tiro dal limite dell’area che sorvola la traversa. A due minuti dalla fine del primo tempo, Labriola ben imbeccato, viene anticipato in area da Izzo. Un minuto di recupero e squadre negli spogliatoi.

Riprende il match con un rasoterra pericoloso al primo di gioco di Labriola: Izzo attento si tuffa e devia. Al sesto diagonale di Senatore che termina fuori. All’undicesimo Labriola si invola in area e trafigge Izzo. Padroni di casa in vantaggio.

Ancora Labriola raddoppia al ventesimo: preciso diagonale nel cuore dell’area sul quale Izzo non può arrivare. Doppio vantaggio dell’Acd Santa Maria La Carita’ Calcio.

Terza rete dopo 28° di Grezio, bravo a calciare con un perfetto tiro a giro appena entrato in area. Palla nel sacco e tre a zero. Conclusione di Giorgio al 39 esimo: para a terra Stasi.

Quaterna di Labriola che realizza una tripletta. L’attaccante entra in area e lascia partire un bolide che termina all’incrocio dei pali. Punizione di Giorgio deviata in angolo al 46 esimo.

Poi dopo due minuti di recupero, triplice fischio finale.