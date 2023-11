Le Zes come motore di sviluppo. L’incontro a Palazzo Sant’Agostino

La Provincia di Salerno e l’ASI Salerno organizzano, venerdì 24 novembre 2023 alle ore 11 nella sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, l’incontro pubblico “AREE INDUSTRIALI E AREE PIP IN PROVINCIA DI SALERNO, LA ZES COME MOTORE DI SVILUPPO: LE PROSPETTIVE”. Partecipano il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, il presidente ASI Salerno Antonio Visconti, il vicepresidente Confindustria Salerno Pierluigi Pastore, l’assessore regionale alle attività produttive Antonio Marchiello, il deputato Piero De Luca.

“Nella stessa mattinata – dichiara il presidente Alfieri – sottoscriviamo un protocollo d’intesa per l’attivazione dello “sportello per l’attrazione di investimenti per insediamenti produttivi – SIP” avviando così una importante collaborazione tecnico amministrativa per lo sviluppo socio-economico degli insediamenti produttivi. Lo scopo è creare positive ricadute occupazionali e sostenere la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori. Sarà l’inzio di un percorso davvero significativo vista l’introduzione della ZES Unica per il Sud Italia dal 2024.”

Aggiunge Antonio Visconti. “La provincia di Salerno è sempre più al centro di processi e dinamiche logistiche e produttive che la rendono estremamente attrattiva e luogo di elezione per investimenti locali e dall’esterno. Fattore decisivo di questo processo è rappresentato sicuramente dal pacchetto di infrastrutture di cui si dispone e quelle a venire. Proprio al fine di garantire una adeguata offerta localizzativa, nasce lo sportello Sip, strumento di promozione e attrazione di investimenti che mira a favorire uno sviluppo coerente, tanto delle fasce costiere, quanto di quelle interne della provincia. Grazie a questa sinergia tra ASI e Provincia garantiremo procedure semplici e tempi rapidi agli investimenti.”