Le Terre del Bussento volano in Albania. Il Cilento all’evento ItaliAlbania

È ai nastri di partenza l’evento “ItaliAlbania”, in programma a Valona in Albania dall’1 al 7 Giugno e che ospiterà nella giornata si lunedì 5 Giugno le “Terre del Bussento”. La manifestazione organizzata dal Consolato Generale d’Italia vedrà infatti la presenza di una delegazione di quasi 30 persone tra rappresentanti istituzionali, produttori, scrittori, rappresentanti del mondo della scuola e della musica tradizionale che parteciperanno all’evento in occasione dei festeggiamenti dedicati alla “Festa della Repubblica” a Valona.

La delegazione cilentana in Albania

Al seguito della spedizione, organizzata dall’Associazione Terre del Bussento, tra gli altri saranno presenti i rappresentanti istituzionali della Provincia di Salerno, dei comuni di Sapri e San Giovanni a Piro e i ragazzi dell’Istituto alberghiero “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento.

Nello specifico saranno presenti all’incontro: Pasquale Sorrentino, Consigliere provinciale con delega al turismo e vicesindaco del comune di San Giovanni a Piro; il Maggiore Antonio Abbadessa, comandante dei vigili di Sapri; Matteo Martino, Presidente dell’associazione Terre del Bussento; Franco Maldonato, storico e scrittore; Mario Notaroberto, titolare dell’azienda agricola e vinicola Albamarina; Gerardo Ferrara, docente e ambasciatore delle Terre del Bussento e Angelo Cavallaro, docente accompagnatore dell’Istituto Ancel Keys.

Il programma delle attività

Il programma delle attività prevede l’Incontro Istituzionale delle due delegazioni e a seguire la presentazione del libro storico di Franco Maldonato “Teste Mozze” a cura del prof. Vittorio Magoga, nella mattinata del 5 giugno presso la sede del Consolato alla presenza della Signora Console Generale Iva Palmieri, del viceconsole Antonio Rapisardi, del Sindaco di Valona Ditran Leli e di altre autorità civili, religiose e militari locali. Nel corso del pomeriggio invece musica popolare con il gruppo “Carlo Todini quartet” e le danzatrici Raffaella Coppola e Angela Esposito. Gran finale con il concerto di Iva Zanicchi.

I prodotti del Cilento

Durante la serata sarà possibile degustare i prodotti delle nostre terre, in collaborazione con: Frantoio Marsicani, Caselle in Pasta, Salumi Tomeo, Aura passioni e conserve cilentane, Azienda vinicola Albamarina, Panificio Murlo, Tenuta Chirico, Discount MD di Sapri. “Siamo davvero felici di aver ricevuto l’invito ed emozionati per avere la possibilità di promuovere il nostro territorio in Albania, durante un evento così importante come quello di -Italia Albania- in occasione della Festa della Repubblica. Non mancheranno i touch-points che ci contraddistinguono, e quindi il nostro magazine e il buon cibo delle Terre del Bussento!” ha affermato Matteo Martino, presidente dell’Associazione organizzatrice.