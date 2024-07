Le strade della Polisportiva Basket Agropoli e di coach Enzo Maria si dividono

La decisione maturata al termine della stagione, vede il coach dell’Agropoli Enzo Maria dover abbandonare la guida tecnica della Polisportiva Basket Agropoli per motivi lavorativi.

Dopo un’annata culminata con il ritorno in Serie C, il coach partenopeo ha deciso di lasciare la Polisportiva Basket Agropoli; a malincuore la decisione arrivata dopo un’attenta ed elaborata disamina degli impegni lavorativi che non riuscirebbero a conciliarsi con l’impegno di un campionato di Serie C.

Di seguito la società ha annunciato la separazione delle strade, tra il coach e la Polisportiva Basket Agropoli, con una nota: Purtroppo per motivi lavorativi il tecnico che ha guidato la squadra alla promozione in Serie C non potrà continuare il percorso intrapreso. “Siamo enormemente grati ad Enzo Maria – commenta il presidente Giulio Russo – e allo stesso tempo rammaricati per non poter continuare con lui anche la prossima stagione. Il Pala Di Concilio sarà sempre casa sua e lo ringraziamo per la grande disponibilità e professionalità“. “Dispiace dover lasciare l’incarico – dice, invece, Enzo Maria – sono stati dei mesi fantastici che ci hanno portato alla vittoria del campionato. Ringrazio la società per aver creduto in me e tutto il pubblico per avermi sostenuto dal primo momento. Agropoli avrà sempre una parte importante nel mio cuore“.