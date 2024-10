Vincenzo Orrico: “Vogliamo regalare la prima gioia ai nostri tifosi”

Dopo l’esordio in campionato in trasferta, sul parquet del Mondragone, la Salernitana Femminile 1970 debutterà, nel girone D di Serie B, in casa contro il Meta Catania. Al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, infatti, le granata ospiteranno le etnee con calcio d’inizio fissato alle ore 16:00.

Salernitana Femminile 1970, le parole di mister Vincenzo Orrico

A parlare in casa granata, in vista del match contro le isolane, è stato il tecnico Vincenzo Orrico che ha affermato.

“Siamo reduci dalla settimana di stop in Coppa Italia che ci ha permesso di lavorare e migliorare alcuni meccanismi che non avevano funzionato del tutto con il Mondragone. Ripartiamo, ovviamente, da una buona prestazione offerta alla prima stagionale nella quale solo per sfortuna, ed imprecisione sottoporta, non abbiamo portato a casa l’intera posta in palio. Abbiamo lavorato ed ora siamo vogliosi di mettere in campo quello che abbiamo provato”.



Sulla sfida alle porte, poi, il tecnico cilentano aggiunge: “Catania è una squadra che già lo scorso anno era di tutto rispetto. La reputo una formazione con un allenatore capace, che fa giocare bene la propria squadra, non sarà una gara facile o scontata. Vogliamo affrontarla nel migliore dei modi, cercando di portare a casa i tre punti”.



In vista della prima interna, di domenica 27 ottobre alle ore 16:00, il coach granata lancia anche un appello ai sostenitori della Salernitana per riempire il Palazzetto: “La speranza è, ovviamente, quella di vedere una cornice di pubblico che ci possa spingere al primo successo stagionale. Ci aspettiamo un buon seguito di pubblico, il calore dei nostri supporter risulterà determinante durante la stagione”.