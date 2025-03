Le Istituzioni esprimono solidarietà ai Carabinieri aggrediti a Sapri

Il Sindaco di Caselle in Pittari esprime sentita solidarietà al Comandante della Compagnia Carabinieri di Sapri Capitano Francesco Fedocci e al Comandante della Stazione Carabinieri di Sapri Luogotenente Pietro Marino, per l’aggressione subita questa mattina presso l‘Ospedale di Sapri Piena solidarietà e forte vicinanza al Capitano dei Carabinieri Fedocci ed al Luogotenente Marino per l’aggressione subita questa mattina, presso l’ospedale di Sapri , ad opera di un esagitato.

L’aggressione è avvenuta stamattina

Il loro tempestivo intervento ha permesso di fermare il delinquente ed evitato il peggio, impedendo che lo stesso potesse nuocere al personale sanitario ed ai cittadini presenti. Al Capitano Fedocci, al Luogotenente Marino ed a tutti i carabinieri va il mio personale Grazie e riconoscimento per questa ennesima dimostrazione del senso del dovere che li porta a rischiare , quotidianamente, la loro incolumità a difesa di tutti i cittadini. Giampiero Nuzzo, Sindaco di Caselle in Pittari.