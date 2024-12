Le idee imprenditoriali di “Imprese Borghi” di Atena Lucana allo studio della Federico II di Napoli

Da novembre è stato avviato il dialogo e il confronto tra gli imprenditori di Atena Lucana e gli studenti del corso “L’impresa in rete”, nell’ambito del Corso di Laurea in Sviluppo Sostenibile e Reti Territoriali (SRT) del Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (DIARC).

Gli appuntamenti

I docenti del corso Maria Cerreta e Annamaria Zaccaria, infatti, hanno scelto di dedicare il corso universitario alle nuove idee imprenditoriali da realizzare ad Atena Lucana, vincitrici del bando “Imprese Borghi”, promosso da Invitalia nell’ambito del progetto Archivio Atena. A novembre 2024 si sono tenuti a Napoli i primi due incontri, durante i quali, le studentesse e gli studenti hanno accolto i racconti degli imprenditori che si apprestano realizzare le nuove imprese ad Atena Lucana. Gli imprenditori hanno presentato agli studenti la propria idea imprenditoriale e, a loro volta, gli studenti hanno adottato un’idea imprenditoriale da studiare e approfondire per facilitarne la realizzazione. Uno scambio e un confronto interessanti su cosa significhi realmente attivare un’impresa territoriale in un contesto particolare come quello delle aree interne.

Le finalità

Il percorso intrapreso nasce da un accordo quadro firmato tra il Comune di Atena e il DIARC della “Federico II” nell’ambito del progetto Archivio Atena, che prevede una serie di attività di affiancamento al progetto. Un dialogo che dunque continuerà ad Atena Lucana il 15 e 16 Dicembre 2024, quando gli studenti si trasferiranno ad Atena Lucana per far visita ai territori dove nasceranno le nuove imprese e fare un sopralluogo presso le aziende. Nel programma, fitto di appuntamenti, è previsto un incontro pubblico il 16 dicembre alle ore 15 presso la Schifa per condividere i risultati delle due giornate di lavoro.

Le idee imprenditoriali vincitrici

Tra le idee imprenditoriali vincitrici del Bando Borghi, ci sono un’area food truck e sosta camper e area campeggio, le trasformazioni di alimenti per produzioni di prima qualità e un Museo a cielo aperto, una scuola di formazione lattiero casearia, un giardino sensoriale, attività educative cinofile, un birrificio artigianale.

Il corso è seguito da Evaluab, il gruppo di ricerca di Estimo e Valutazione coordinato dalla professoressa Maria Cerreta e composto dai tutor Giuseppe Ciciriello, Laura Di Tommaso, Benedetta Grieco, Caterina Loffredo, Sveva Ventre, Piero Zizzania.

L’intera iniziativa è organizzata con il supporto e la collaborazione del Comune di Atena Lucana.