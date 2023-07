Le Grotte di Pertosa-Auletta: una location inedita per il combattimento tanto atteso Musk e Zuckenberg

L’attesa per il combattimento tanto chiacchierato tra Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbe finalmente concludersi con una location inedita: le Grotte di Pertosa-Auletta. L’invito è stato esteso da Domenico Barba, il primo cittadino di Pertosa, il quale si è fatto portavoce delle peculiarità del luogo.

Domenico Barba assicura che per questo scontro sportivo e leale, le Grotte di Pertosa-Auletta offrono uno scenario da sogno.

La location

All’interno delle grotte, la temperatura si mantiene costantemente a 16 gradi, garantendo un clima fresco e piacevole per gli spettatori. Inoltre, la privacy totale è garantita, offrendo uno spazio riservato agli incontri.

Oltre alla suggestiva cornice delle Grotte di Pertosa-Auletta, Domenico Barba offre un terzo tempo speciale per i contendenti e gli spettatori. Saranno serviti prodotti tipici della dieta mediterranea, permettendo a tutti di gustare deliziosi piatti locali dopo l’evento.

L’invito

Tuttavia, l’invito di Barba non si limita solamente alla sfida. Il sindaco di Pertosa invita Musk e Zuckerberg a desistere dai loro contrasti e a riappianare le divergenze intorno a una buona tavola. L’idea è che un incontro informale, condividendo un pasto, possa favorire un dialogo costruttivo tra i due contendenti.

La domanda rimane aperta: accetteranno Elon Musk e Mark Zuckerberg la sfida e l’invito di Domenico Barba? Sarà interessante vedere se i due influenti personaggi del mondo della tecnologia decideranno di affrontarsi in questa suggestiva location, oppure se sceglieranno una diversa strada per risolvere le loro divergenze.

La nota

Ecco quanto si legge sui profili social di Domenico Barba, primo cittadino di Pertosa:

Cari #Mark e #Elon,

se questo “combattimento” si farà, se davvero avete scelto un’azione cosi “primitiva” per risolvere le vostre divergenze, quale luogo migliore di una grotta?

Al centro della Terra, in totale privacy e con una temperatura ideale e costante di 16 gradi.

Vi aspettiamo alle Grotte di Pertosa-Auletta, a patto che sia uno scontro leale e sportivo, non una manifestazione di violenza.

A proposito, lancio io una sfida a voi: scommettiamo che alla vista di uno spettacolo della natura tanto bello quanto unico (patrimonio UNESCO) preferirete posare i guantoni, navigare il fiume che attraversa la grotta e farvi “ammansire” da cotanta meraviglia?!

Poi sarò ben lieto di ospitarvi e offrirvi le nostre prelibatezze, prime fra tutte il Carciofo Bianco di Pertosa presidio Slow food; si sa che la tavola può mettere tutti d’accordo e far dimenticare vecchi rancori…