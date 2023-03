Le cinque rose di Jennifer: nuovo spettacolo al De Filippo di Agropoli

Il prossimo spettacolo in scena al Teatro De Filippo di Agropoli è “Le cinque rose di Jennifer”, scritto da Annibale Ruccello. Si tratta del penultimo spettacolo in abbonamento della Settima Stagione teatrale e si preannuncia già come un evento imperdibile.

La figura di Annibale Ruccello

Annibale Ruccello, scomparso giovanissimo, ha lasciato un’importante produzione autorale che ha influenzato il teatro italiano degli anni Ottanta. Con la sua trilogia del quotidiano da camera, composta da “Notturno di donna con ospiti”, “Week-end” e “Le cinque rose di Jennifer”, ha delineato il paradigma dell’emarginato, introducendo il personaggio del travestito Jennifer come simbolo.

Il testo di “Le cinque rose di Jennifer”

Il testo di “Le cinque rose di Jennifer” affronta il tema della solitudine come leitmotiv e la disgregazione della cultura popolare urbana come sottotraccia costante. Lo spettacolo, interpretato da Daniele Russo (premio le Maschere per il teatro 2021 proprio per l’interpretazione di Jennifer) e Sergio Del Prete, è diretto da Gabriele Russo e prodotto dal Teatro Bellini di Napoli.

Promozione per i giovani

In occasione dello spettacolo di “Le cinque rose di Jennifer”, è stata attivata una promozione per i più giovani: “A teatro con 10 euro”. La promozione è rivolta agli spettatori fino a 35 anni.

Informazioni pratiche

Il botteghino del Teatro De Filippo è aperto martedì e giovedì dalle 16 alle 20. Il giorno dello spettacolo, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 20:30. Lo spettacolo si terrà mercoledì 22 marzo alle ore 20.45. Non perdete l’occasione di assistere a questo importante spettacolo teatrale!