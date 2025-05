Le Azalee AIRC tornano per la Festa della Mamma: ecco dove trovarle nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni

In occasione della Festa della Mamma, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC rinnova un appuntamento che da oltre trent’anni unisce un gesto d’amore a un concreto sostegno alla ricerca scientifica: la distribuzione delle tradizionali Azalee della Ricerca.

Anche quest’anno, migliaia di volontari saranno presenti in oltre 3.000 piazze in tutta Italia, portando con sé non solo colorate piantine, ma anche un messaggio di speranza e l’opportunità di contribuire alla lotta contro i tumori femminili.

L’Azalea della Ricerca

L’Azalea della Ricerca non è solo un omaggio floreale per le mamme, ma è diventata nel tempo un vero e proprio simbolo di impegno per la salute delle donne. Il ricavato delle donazioni raccolte grazie alla distribuzione delle azalee viene interamente devoluto a progetti di ricerca focalizzati sulla prevenzione, la diagnosi precoce e la cura dei tumori che colpiscono l’universo femminile.

Appuntamento l’11 Maggio

Domenica 11 maggio, in concomitanza con la Festa della Mamma, i volontari AIRC, oltre a offrire le splendide azalee, distribuiranno anche una preziosa guida informativa. Questa pubblicazione conterrà consigli utili e aggiornamenti sui temi della prevenzione oncologica e delle nuove frontiere della cura. Con un contributo minimo di 18 euro, sarà possibile ricevere l’Azalea della Ricerca, un regalo che racchiude in sé un doppio valore: la bellezza di un omaggio floreale e la concretezza di un sostegno alla ricerca. Sarà inoltre possibile effettuare anche semplici offerte per contribuire a questa importante causa.

Dove trovare le Azalee AIRC nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Nel cuore del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, l’iniziativa toccherà ben 26 comuni, offrendo a un vasto territorio la possibilità di partecipare a questa importante causa.

Ecco l’elenco completo per poter facilmente individuare il gazebo più vicino: