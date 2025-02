Giornata mondiale contro il cancro, il consigliere regionale Pellegrino: “In aumento tumore alla mammella nelle giovani donne”

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, Tommaso Pellegrino, Dirigente Medico in Chirurgia Generale e Oncologica presso l’Università Policlinico “Federico II” di Napoli e consigliere regionale, ha lanciato un messaggio di speranza e solidarietà.

L’importanza della prevenzione

Il suo intervento ha messo in evidenza l’importanza della consapevolezza e dell’impegno collettivo nella lotta contro il tumore al seno, una malattia che colpisce anche le giovani donne, a volte proprio in un momento della vita ricco di sogni, progetti e desideri. Pellegrino ha sottolineato come la diagnosi di tumore della mammella rappresenti una sfida straordinaria, che però non lascia mai le donne sole nella battaglia. “Il tumore della mammella – ha dichiarato – colpisce anche le giovani donne, spesso in un momento della vita fatto di sogni, progetti e desideri. Affrontare una diagnosi così difficile richiede una forza straordinaria, ma non si è mai sole in questa battaglia. Grazie ai progressi della ricerca e della chirurgia, sempre più donne trovano risposte, cure e, soprattutto, speranza. Stiamo accanto a chi combatte ogni giorno con coraggio”.

Un altro punto cruciale sottolineato da Pellegrino riguarda le opportunità offerte alle donne campane per contrastare la malattia. Il consigliere ha ricordato infatti che le donne della Campania hanno la possibilità di effettuare gratuitamente un test genetico per verificare il grado di recidiva del tumore alla mammella, un’importante risorsa che consente di monitorare meglio la malattia e di adattare i trattamenti alle esigenze individuali.