Lazio-Roma: coreografia da brividi per Di Bartolomei, il campione morto il 30 maggio a Castellabate

Il derby della Capitale è da sempre uno dei match più attesi dell’anno per storia, rivalità e spettacolo sugli spalti. Anche ieri sera all’Olimpico è andato in scena il match tra Lazio e Roma. Particolare è stato l’ingresso in campo delle due formazioni con la Curva Sud giallorossa che ha dedicato un’emozionante coreografia per l’indimenticabile Agostino Di Bartolomei.

La coreografia

“Una città, una maglia” è il messaggio del settore più caldo del tifo romanista. La Sud si è colorata di cartoncini giallo e rossi con la gigantografia di Agostino a campeggiare in mezzo alla Curva.

Chi era Agostino Di Bartolomei

Agostino Di Bartolomei (1955-1994) è stato il capitano simbolo della Roma negli anni d’oro del club, culminati con la vittoria dello scudetto nel 1983.

Nativo di Roma, ha avuto un profondo legame anche con Castellabate. Si trasferì in questo comune del Cilento, paese d’origine della sua compagna Marisa De Santis, dopo aver concluso la sua carriera calcistica. Qui fondò una scuola calcio che portava il suo nome, cercando di trasmettere ai giovani la sua etica sportiva.

Fu proprio nella sua villa di San Marco, frazione di Castellabate, che Agostino Di Bartolomei si tolse la vita il 30 maggio 1994.