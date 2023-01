Lavoro: opportunità nel mondo delle assicurazioni con il gruppo Generali

Opportunità di lavoro nel campo delle assicurazioni con il gruppo Generali. La compagnia assicurativa ha annunciato l’avvio di una nuova fase di selezioni per l’Italia che porterà a nuove assunzioni nel gruppo. Diverse le regioni interessate, del nord e del sud.

Offerte di lavoro nel campo delle assicurazioni con Generali

Il gruppo Generali cerca personale da assumere presso le poprie sedi dislocate sul territorio nazionale. Diverse le figure richieste, professionisti ma anche giovani al primo impiego e dunque senza esperienza. Chi parteciperà alle selezioni potrà aspirare ad una assunzione a tempo determinato o indeterminato, ma anche stage.

In questo periodo possibilità di tirocini e assunzioni in Campania, Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Veneto.

La figura maggiormente richiesta è di laureati in materie economiche e scientifiche, e in altri ambiti, che conoscano la lingua inglese.

I candidati selezionati potranno lavorare nelle aree IT & Transformation, Distribution and Sales, ICT, e Banking. O nei settori Audit, Compliance e Product Development and Underwriting.

Le figure richieste

Attualmente un consulente assicurativo è richiesto in Campania ma si cercano anche figure da impiegare nel campo delle assicurazioni con Generali:

Account Manager

Addetta/o al Bilancio e Reporting

Addetto/a Filiali Bancarie

Addetto/a Tesoreria

Analytics Business Lead

Business Controller DNA

Contabilità Tecnica

Constumer Service Claims

Cyber Security Analyst / Incident Responder

Data Engineer

DevOps Engineer

Digital Customer Experience Specialist

Impiegato/a Agenzia

Incident Management Engineer

IT Application Lead

Java Developer

Junior Financial Audit

Junior Front End Support Danni Auto

Junior Payroll Specialist

Machine Learning Engineer

Network Engineer

Office Premises Porfolio Manager

Opportunità di lavoro per Categorie Protette art.1 legge 68/99

Product Developer

Scrum Master

SIEM Specialist

Social Media Manager

Specialista Gestione Reclami

Technical Analyst

Test Engineer;

Underwriter Life Specialist

Workspace Innovation

Ambiente di lavoro

Chi vorrà lavorare nel campo delle assicurazioni con Generali avrà l’opportunità di lavorare presso una delle sedi della compagnia di assicurazioni. Si tratta di una delle maggiori realtà assicurative italiane.

Il gruppo Generali

Generali Italia SpA è una compagnia di assicurazioni nata nel 2013 per cessione delle attività assicurative in Italia di Assicurazioni Generali a INA Assitalia SpA. Ha dunque assunto la nuova denominazione ed ha incorporato anche Alleanza Toro SpA.

La società, che ha sede legale in via Marocchesa n. 14 – 31021 Mogliano Veneto (Treviso), fa parte del Gruppo Assicurazioni Generali SpA. É proprietaria dei marchi Generali INA Assitalia, Generali Toro, Generali Lloyd Italico e Generali Augusta. Oggi vanta ben 8 milioni di clienti.

Generali Italia è presente attualmente con 1.400 agenzie, sull’intero territorio nazionale. Conta più di 13.000 collaboratori, tra cui 2300 Agenti. Per candidarsi è possibile cliccare qui.