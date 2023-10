Lavori sulla strada che porta al Cervati: asfalto bio e polemiche

Continuano i lavori di messa in sicurezza della strada che conduce al Monte Cervati. Si tratta di circa 15 km di viabilità che sono interessati, tra le altre cose, anche dalla posa di asfalto bio, che consentirebbe di raggiungere la vetta più alta della Campania più agevolmente. Ad annunciare la realizzazione della strada era stato il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nei primi mesi del 2019 quando partecipò ad un incontro proprio a Sanza finalizzato alla discussione sui progetti per la valorizzazione della montagna.

La mission dell’amministrazione comunale

L’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito è favorire l’accesso a questo patrimonio straordinario fatto di bellezze naturalistiche e paesaggistiche innanzitutto a coloro che non possono farlo in escursione a piedi, perché soggetti fragili o diversamente abili.

L’accesso alla vetta sarà gestito con un controllo elettronico ad accesso contingentato ed autorizzato. Al momento si sta procedendo con la stabilizzazione del fondo sui cui sarà poggiato un tappetino finale in conglomerato ecologico in tinta armonica con l’ambiente circostante. Ad eseguire i lavori la RTI Costruzioni Generali Sant’Angelo e Laganaro srl.

La polemica del Comitato RESTA

Lavori che trovano il dissenso da parte del Comitato RESTA, ma anche delle associazioni ambientaliste che ritengono inopportuni alcuni interventi in atto sulla strada.

Ma dall’amministrazione tengono a sottolineare che “la messa in sicurezza della strada che conduce alla vetta della Campania porterà benefici importanti al sistema economico del comprensorio in termini di servizi turistici. Uno stimolo ulteriore per incentivare gli operatori locali ad investire sul futuro di questi luoghi”.