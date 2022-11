Cilento, una giornata con il Cai sulla vetta più alta della Campania

Domenica 20 novembre 2022 un appuntamento organizzato dal Club Alpino Italiano Sottosezione CAI Montano Antilia in collaborazione con l’Associazione Le tre t del Cervati. L’obiettivo è promuovere un turismo montano sostenibile e responsabile.

Una giornata sul Monte Cervati con il Cai

Una giornata sulla vetta più alta della Regione Campania camminando su uno dei sentieri più lunghi al mondo alla scoperta delle bellezze dei territori.

Il Sentiero Italia CAI che attraversa il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con ben 4 tappe, unisce tutte le regioni italiane.

Con questa giornata nazionale diffusa, il CAI intende promuovere la conoscenza del percorso nei singoli territori. Attenzione in particolare alle ricadute positive di una forma di frequentazione, conoscenza e godimento della natura, del paesaggio e della cultura che il turismo escursionistico è in grado di offrire.

L’iniziativa

Un vero e proprio open day, fanno sapere dalla Sottosezione del Club Alpino Italiano di Montano Antilia, in ambiente montano e non in una classica conferenza al chiuso.

Tutti gli appassionati di montagna ed in particolar modo le nuove generazioni cilentane potranno conoscere da vicino le proposte del CAI. Queste coniugano all’attività sportiva la cura e la manutenzione dei sentieri, la tutela della montagna e la sua vivibilità.

Verranno illustrati i recenti lavori di manutenzione e segnaletica finanziati dall’Ente Parco, i punti accoglienza CAI e il progetto MTB CAI che darà la possibilità anche agli amanti delle due ruote di percorrere le tappe cilentane del Sentiero Italia CAI.

Appuntamento domenica 20 novembre in località Ruscio di Vallivona Sanza.