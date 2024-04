Lavori sulla Sp49 a Sala Consilina: disposte limitazioni alla circolazione

Il Comune di Sala Consilina ha reso noto che, a partire dalle ore 07:00 di lunedì 22 aprile 2024 fino a mercoledì 24 aprile 2024, sarà vietato il transito dei mezzi pesanti lungo un tratto della Strada Provinciale 49.

Il provvedimento

Questa restrizione è necessaria a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale che verranno eseguiti in quella zona. Per evitare inconvenienti durante questo periodo, l’Ente invita i conducenti di mezzi pesanti a seguire percorsi alternativi.

I percorsi alternativi

Chi viaggia da nord e deve raggiungere una zona di Sala Consilina oltre il tratto interessato dai lavori può prendere l’autostrada A2 allo svincolo di Sala Consilina ed uscire allo svincolo di Padula – Buonabitacolo.

Viceversa, chi viaggia da sud può prendere l’autostrada A2 allo svincolo di Padula – Buonabitacolo ed uscire allo svincolo di Sala Consilina. Il Comune si scusa per eventuali disagi causati da questa situazione e ringrazia per la collaborazione. Si raccomanda a tutti di rispettare attentamente le disposizioni del traffico per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.