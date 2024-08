Lavori sulla A2 del Mediterraneo: previste limitazioni al transito

Per consentire l’esecuzione degli accertamenti tecnici programmati lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, Anas ha reso noto che si rendono necessarie delle limitazioni al transito in corrispondenza del km 111,000 circa, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra svincoli di Padula Buonabitacolo e Lagonegro in provincia di Potenza.

Le vie alternative

Le modalità di gestione della viabilità sono state concordate in sede di Comitato Operativo Viabilità congiunto e convocato in sede comune dalle Prefetture di Salerno e Potenza, alla presenza continua delle Forze dell’Ordine e gli Enti territorialmente e istituzionalmente interessati.

Nel dettaglio, a partire da lunedì 2 settembre e fino a venerdì 6 sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione sud mentre a partire da lunedì 9 settembre e fino a mercoledì 11 settembre sarà chiusa la carreggiata in direzione nord.

Durante le chiusure, i veicoli diretti a sud dovranno uscire presso lo svincolo di Padula Buonabitacolo, proseguire lungo la SS19 direzione Casalbuono (dal km 85 al km 109, innesto SS585), lungo su SS585, direzione A2 (dal km 30 al km 33 Svincolo A2 Lagonegro Nord) con ingresso presso allo svincolo Lagonegro Nord in A2 direzione Reggio Calabria.

Percorso inverso per i veicoli in direzione Nord.