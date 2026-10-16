Lavori ferrovia Pisciotta-Policastro il 18 ottobre: orari treni modificati e bus

Domenica 18 ottobre 2026 la circolazione ferroviaria lungo le direttrici che collegano Campania e Calabria subirà significative variazioni a causa di interventi di manutenzione programmata e cantieri temporanei tra le stazioni di Pisciotta-Palinuro e Policastro Bussentino. I lavori, coordinati dal gestore dell’infrastruttura, impatteranno sull’offerta di Trenitalia e Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori, comportando la cancellazione di convogli, limitazioni di percorso, modifiche d’orario con partenze anticipate e l’attivazione di servizi sostitutivi con autobus.

L’interruzione riguarda un tratto chiave della linea tirrenica, con ripercussioni sui collegamenti ad Alta Velocita, sulla Lunga Percorrenza Intercity e sul trasporto Regionale nelle tratte Cosenza, Paola, Sapri, Salerno e Napoli Centrale, oltre ai collegamenti da e per Roma, Milano, Torino e Venezia.

Impatto sulla rete ad Alta Velocita Frecciarossa e Italo

Le lavorazioni previste per la giornata del 18 ottobre impongono la soppressione totale di diverse corse ad Alta Velocita sulla tratta Reggio Calabria Centrale – Roma Termini, tra cui i treni FR 8868, FR 8332, FR 8333 e FR 8863.

Per i collegamenti verso il Nord Italia lungo la direttrice Reggio Calabria – Torino Porta Nuova / Venezia Santa Lucia, i treni FR 9584, ITA 8134 e FR 9642 saranno cancellati nel tratto compreso tra Reggio Calabria e Salerno. In direzione opposta, i convogli FR 9587 e FR 8419 non circoleranno tra Salerno e Reggio Calabria gia a partire dalla giornata di sabato 17 ottobre.

Sono previsti inoltre adeguamenti d’orario: il Frecciarossa FR 8418 anticipera la partenza, mentre l’Italo ITA 8944 e il Frecciarossa FR 9588 subiranno posticipi. Il treno ITA 8910 verra riprogrammato con origine diretta dalla stazione di Reggio Calabria Centrale.

Variazioni per i treni Intercity e Lunga Percorrenza

I disagi coinvolgeranno anche la flotta Intercity in transito lungo la direttrice tirrenica. Risultano completamente cancellati i treni iC 552 e iC 561 che collegano Reggio Calabria Centrale con la capitale.

I collegamenti iC 550, iC 556 e iC 1588 sulla rotta Reggio Calabria – Roma Termini / Milano Centrale saranno soggetti a riprogrammazioni orarie, in alcuni casi con partenze anticipate rispetto all’orario ordinario. Registra variazioni d’orario anche l’Intercity iC 723, operato sulla tratta Roma Termini – Palermo Centrale.

Servizio Regionale e bus sostitutivi tra Cilento e Calabria

Le modifiche piu articolate interessano la mobilita locale e regionale sulle tratte Cosenza, Paola, Sapri, Salerno e Napoli Centrale. I treni regionali R 5577, R 5211, R 5215, R 5581, R 5655, R 5583, R 5202, R 5226 e R 5584 saranno soggetti a limitazioni di percorso, variazioni d’orario o sostituzioni integrate con autobus.

Per garantire la continuita dei collegamenti, e stato istituito il nuovo treno Regionale R 88589, con partenza dalla stazione di Pisciotta alle ore 13:08 e arrivo a Paola previsto per le 14:38.

I bus sostitutivi effettueranno la fermata nei piazzali antistanti le rispettive stazioni ferroviarie, ad eccezione dello scalo di Sapri dove il punto di imbarco e fissato presso il Terminal Bus di Piazza Martiri Civili. I tempi di percorrenza dei pullman potranno subire variazioni in base alle condizioni del traffico stradale.