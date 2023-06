Lavori di ristrutturazione e nuovi servizi per i cittadini: l’ufficio postale di Torre Orsaia chiuso per un mese

Come molti sapranno, l’ufficio postale di Torre Orsaia, capoluogo del nostro comune, resterà chiuso per un periodo di 30 giorni.

La chiusura

Questa temporanea chiusura è necessaria per consentire importanti lavori di ristrutturazione dei locali, che mirano a migliorare e ampliare i servizi offerti dalla struttura. Il nostro comune è uno dei primi ad essere selezionato da Poste Italiane per questa iniziativa, che prevede l’implementazione di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche in grado di agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi postali e contribuire al superamento del divario digitale, soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne dei comuni con una popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti.

Ecco come sarà possibile usufruire delle prestazioni

Si tratta di un progetto di grande importanza che Poste Italiane sta portando avanti su tutto il territorio nazionale, dimostrando così la sua volontà di offrire servizi sempre più efficienti e moderni a tutti i cittadini. Per mitigare i disagi che questa chiusura temporanea comporterà per i cittadini di Torre Orsaia, Poste Italiane ha concordato alcune soluzioni alternative:

Le pensioni saranno erogate presso l’ufficio postale di Castel Ruggero, garantendo così la continuità dei pagamenti per gli anziani e le persone che dipendono da tali assegni.

L’ufficio postale di Castel Ruggero rimarrà aperto tutti i giorni nella prima settimana di luglio e, successivamente, verranno incrementati i giorni di apertura nelle settimane successive, secondo un programma che sarà definito a breve. In questo modo, si cercherà di garantire un servizio continuativo e accessibile a tutti i cittadini.

Il servizio sarà ripristinato da agosto

Nel mese di agosto, periodo di solito caratterizzato da chiusure feriali, l’ufficio postale di Torre Orsaia rimarrà aperto e operativo, permettendo ai cittadini di usufruire dei servizi postali senza interruzioni.

Per ogni necessità, sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di Roccagloriosa, che sarà adeguatamente potenziato per far fronte all’aumento di clientela durante il periodo di chiusura temporanea dell’ufficio di Torre Orsaia.

Queste soluzioni alternative sono state pensate per ridurre al minimo i disagi causati dalla temporanea chiusura dell’ufficio postale di Torre Orsaia. Poste Italiane si impegna a garantire la continuità dei servizi postali e a fornire soluzioni pratiche per i cittadini, consentendo loro di accedere ai servizi di Poste in modo agevole e senza interruzioni. L’obiettivo finale è quello di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi postali offerti, contribuendo così al benessere e alla comodità dei cittadini di Torre Orsaia.