Lavori alla stazione di Napoli Centrale: possibili modifiche alla circolazione

Continuano i lavori di potenziamento infrastrutturale per la realizzazione dell’Apparato Centrale Computerizzato (ACC) della stazione di Napoli Centrale da parte di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane. Questo importante progetto mira a migliorare l’efficienza e la gestione delle operazioni ferroviarie nella stazione.

Modifiche temporanee alle tratte ferroviarie

Per consentire l’operatività dei cantieri, sono previste modifiche temporanee alle tratte ferroviarie in determinate date. Nello specifico, le notti del 27/28 maggio e del 17/18 giugno, alcuni treni regionali delle relazioni Salerno – Napoli Centrale, Napoli Centrale – Caserta e Roma Termini – Napoli Centrale subiranno variazioni di percorso.

Servizio di bus sostitutivi

Al fine di garantire la continuità del servizio di viaggio per i passeggeri interessati dalle modifiche alle tratte ferroviarie, verrà attivato un servizio di bus sostitutivi. Questo consentirà ai viaggiatori di raggiungere le loro destinazioni nonostante le variazioni temporanee dei percorsi dei treni.

Informazioni disponibili per i passeggeri

Per tenere i passeggeri informati sulle modifiche e le variazioni di percorso, i canali di vendita sono già stati aggiornati con le ultime informazioni. Inoltre, il programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni e consultabile sia sul sito di RFI che sui canali web delle imprese ferroviarie. È importante che i passeggeri consultino queste fonti per avere aggiornamenti in tempo reale sulle tratte e pianificare i loro spostamenti di conseguenza.