L’autoemoteca per la donazione del sangue arriva a Corleto Monforte. Appuntamento il 9 luglio

I cittadini di Corleto Monforte potranno donare il sangue nel proprio comune. La “Giornata del Dono del Sangue” arriverà nel borgo cilentano domenica, 9 luglio dalle 7:45 alle 10:30.

L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra l’Avis Salerno e l’ente comunale guidato dal sindaco, Filippo Ferraro.

Il 9 luglio, dunque, in Piazza Municipio, nello spazio antistante al palazzo comunale, sarà disponibile l’autoemoteca dell’Avis Salerno, dotata di personale sanitario ad hoc, dove gli abitanti di tutto il territorio potranno recarsi per donare il sangue.

Per effettuare la donazione bisognerà mostrare un documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria.

L’iniziativa

Per i donatori che hanno dai 18 ai 60 anni sarà possibile effettuare il prelievo del siero senza bisogno di mostrare l’esito dell’ECG e il referto della visita cardiologica, mentre per coloro che hanno superato il sessantesimo anno d’età sarà necessario mostrare al personale sanitario presente gli esiti di tali esami.

Gli organizzatori hanno raccomandato ai donatori di fare solo una piccola colazione prima di effettuare la donazione, priva di latte e derivati e con poco zucchero.

La donazione, che potrà essere prenotata telefonando ai numeri 089233600 e 0892754595 nei giorni lunedi e martedì, a partire dalle 15:30 e fino alle 18:30; mercoledì e giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00 e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

Ai donatori saranno effettuati gratuitamente numerosi esami del sangue.

L’appello

“Nel nostro piccolo cerchiamo di essere solidali con il prossimo, donare il sangue può salvare delle vite” questo l’appello agli abitanti di tutto il territorio da parte degli amministratori comunali di Corleto Monforte affinchè rispondano numerosi all’iniziativa.