La Zipline di Laurino: un’opportunità per il territorio, ma mancano gestori

Il Cilento, oltre alla zipline di Trentinara, ne vanta un’altra che per un periodo ha attratto tanti visitatori: si tratta della zipline di Laurino. Inaugurata nel 2016 e denominata “Vola Laurino – Il salto nel Cilento”, ha permesso a tanti temerari di vivere l’esperienza di un vero e proprio salto nel vuoto, ma in tutta sicurezza e da un’altezza compresa tra i 400 e 500 metri sopra le gole del fiume Calore, partendo dal declivio del più importante monte cilentano, il Cervati, fino a raggiungere il centro del paese, coprendo così, in un minuto, la distanza di ben 600 metri.

La zipline di Laurino

Il progetto della zipline aveva avuto una doppia utilità perché era nato dal recupero della piazza del paese, punto da cui partiva il volo. Un’opera straordinaria, ma che da diversi anni è inutilizzata nonostante l’impegno del Comune di Laurino, guidato dal sindaco Romano Gregorio che, nel corso del tempo, ha pubblicato numerosi bandi di gara per affidarne la gestione a privati.

L’inutilizzo

L’inutilizzo della struttura è dovuto alla mancanza di investitori nonostante i dati iniziali, relativi al numero di turisti e visitatori che si recavano a Laurino per provare l’ebbrezza del volo, promettessero bene. Una struttura straordinaria e inutilizzata e chissà che nei prossimi anni anche a Laurino non si possa ritornare a volare.