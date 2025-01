Laurino: inaugurato l’Anno Giubilare presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore, le interviste

Si è tenuta sabato scorso, presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Laurino, la cerimonia per l’apertura dell’anno giubilare. La Chiesa – Santuario, in cui sono custodite le reliquie di Sant’Elena, per l’importante occasione, è stata raggiunta da centinaia di fedeli provenienti da tutto il territorio.

Tantissimi i fedeli accorsi per la cerimonia

Ai microfoni di InfoCilento, dopo la celebrazione, il sindaco di Laurino, Romano Gregorio, il sindaco di Campora, Gianni Feola e Don Loreto Ferrarese, parroco di Laurino.

Tantissimi fedeli hanno raggiunto la Chiesa di Santa Maria Maggiore, Santuario in cui sono custodite anche le reliquie di Sant’Elena, per l’apertura dell’anno giubilare avvenuta alla presenza del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Vincenzo Calvosa che ha lasciato un messaggio di fede e speranza a tutti i presenti.