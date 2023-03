Laurino celebra l’8 marzo con un evento dedicato a Mia Martini

L’Accademia Magna Graecia e TerraCilento stanno organizzando un evento unico per celebrare la Festa della Donna. Lo spettacolo, che si terrà al Teatro Comunale di Laurino, è stato intitolato “…mi chiamano Mimì” e si tratta di un omaggio a MIA MARTINI in prosa e musica.

La scrittrice, regista ed interprete dello spettacolo è Sarah Falanga, affiancata sul palco da Christian Mirone, Giusy Paolillo, Marco Gallotti, oltre ai musicisti Raffaele Perfetto al pianoforte e Denis Citera alla batteria.

La volontà di portare l’arte nei centri più piccoli

Secondo la Falanga, la creazione di questo spettacolo è stata ispirata dal desiderio di Mia Martini di portare l’arte nei centri più piccoli e periferici. L’obiettivo è quello di dare al pubblico la voglia e lo stimolo di evolversi e costruirsi attraverso la cultura, aprendo nuovi orizzonti e speranze.

La Falanga è reduce dal successo della serie “L’amica geniale” ed è attualmente impegnata nella tournèe italiana dello spettacolo “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek. Inoltre, è prossima all’uscita del film “Casanova” per la regia del premio Oscar Gabriele Salvatores.

Lo spettacolo “…mi chiamano Mimì”

Lo spettacolo “…mi chiamano Mimì” si presenta come un omaggio alla grande Mia Martini e alle sue canzoni intramontabili. Si tratta di un evento che unisce prosa e musica in un’unica esperienza emozionante, da non perdere.

L’evento si terrà il mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale di Laurino e rappresenta un’occasione unica per festeggiare la Festa della Donna e per apprezzare l’arte e la cultura in uno dei centri più piccoli e periferici.