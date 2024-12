Laureana Cilento, polemica sulle luminarie natalizie. La maggioranza: “Nessun senso di abbandono verso la comunità”

A Laureana Cilento scoppia la polemica riguardante le luminarie di Natale. Dopo le critiche mosse dal gruppo di minoranza, Uniti per Laureana, che lamentava la totale assenza di quest’ultime in alcune frazioni del territorio, non si è fatta attendere la risposta della maggioranza guidata dal Sindaco, Angelo Serra.

“Nessun senso di abbandono per la comunità”

“Veniamo a conoscenza, tramite social, di una polemica che coinvolge il nostro Comune e che ci lascia basiti, dunque, risulta opportuno precisare alcuni aspetti per rimettere, al mittente, ogni attacco nonchè ogni futile ed inutile accusa. Nessun disinteresse, nessun senso di abbandono colpisce la Comunità di Laureana Cilento che si accinge a vivere un Natale in pieno spirito solidale così come testimoniano le diverse iniziative messe in campo. Probabilmente, la pioggia degli ultimi giorni, ha impedito, a chi accusa, di vedere i simboli natalizi che, come da tradizione, sono stati già installati nelle varie frazioni del Comune nel rispetto dei limiti di spesa, senza inutili sfarzi, senza costi e senza aggravio sul bilancio.

In periodi di congiuntura economica negativa come questo, è doveroso amministrare con parsimonia e la nostra attività amministrativa, senza dubbio, è orientata in tal senso. La critica della minoranza risulta, dunque, ancora una volta infondata e imprecisa, infatti, per esempio, l’albero collocato in piazza a San Martino, non è stato installato dal forum ma con il contributo del Forum che è parte integrante della nostra Comunità. Cogliamo l’occasione di questo comunicato sia per ringraziare i ragazzi del forum giovanile che con impegno, passione e dedizione portano avanti diverse iniziative ludiche, ricreative e sociali a cui, chi accusa, non prende parte ma, anche, per invitare tutti a collaborare per la crescita e il benessere della nostra Comunità senza fomentare polemiche sterili”, il messaggio lanciato dal gruppo di maggioranza di Laureana Cilento.