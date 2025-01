Laureana Cilento, ladri in azione: rubata auto sulla Via del Mare

Un inizio di anno amaro per una signora residente nel Comune di Perdifumo. La donna è stata vittima di un furto d’auto, una Raw 4 di colore grigio, avvenuto nel pomeriggio del 2 gennaio, intorno alle ore 16.00, nei pressi della Contrada Archi, sulla Via del Mare.

Il furto

Tutto è avvenuto in pochi minuti con la donna che era entrata in una nota macelleria del posto lasciando l’auto in sosta e con le chiavi rimaste vicino al volante. Ad approfittare immediatamente della situazione un ragazzo, circa 30 anni, che in maniera furtiva ha preso possesso dell’auto scappando via indisturbato in direzione Agropoli.

Indagini in corso

L’accaduto è stato denunciato alle forze dell’ordine che stanno indagando per risalire all’autore del furto.