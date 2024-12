Agropoli: ancora un furto in località Moio

Ancora ladri in azione ad Agropoli. Ad essere colpita ancora una volta la frazione Moio. I malviventi sono riusciti ad accedere in una casa vacanze di via Belvedere. È stato un vicino a far scattare l’allarme vedendo le finestre dell’abitazione spalancate nonostante i proprietari non fossero in zona.

Indagini in corso

Del caso sono stati informati i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini. All’interno di una delle stanze da letto, ritrovati diversi oggetti di bigiotteria sul letto e sul pavimento. Si attende il rientro dei proprietari per poter stimare il bottino.

Nelle ultime due settimane, solo in località Moio, i residenti hanno segnalato ben tre furti. Da tempo si chiede maggiore attenzione a questa zona della città.