La salute del cuore è un bene prezioso, e la prevenzione è l’arma più efficace per proteggerlo. A Laureana Cilento, il 15 febbraio, si terrà una giornata di prevenzione cardiologica gratuita presso la sede del Municipio, in Via Del Mercato n. 24.

L’iniziativa, che si svolgerà dalle ore 8:30 alle ore 13:00, rappresenta un’occasione unica per prendersi cura del proprio cuore e ricevere consigli personalizzati da esperti del settore.

Come partecipare alla giornata di prevenzione

Per esigenze organizzative, è obbligatorio prenotarsi entro giovedì 13 febbraio, chiamando il numero 0974/832022. In caso di richieste superiori alla disponibilità, la prenotazione sarà valida per la successiva giornata di prevenzione, che verrà calendarizzata in seguito.

L’Importanza della Prevenzione Cardiologica

Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morte nel mondo. La prevenzione, attraverso controlli periodici e l’adozione di uno stile di vita sano, è fondamentale per ridurre il rischio di sviluppare queste patologie. La giornata di prevenzione cardiologica a Laureana Cilento offre l’opportunità di effettuare screening gratuiti e ricevere informazioni utili sulla salute del cuore.