Laureana Cilento, Comunità Montana Alento – Monte Stella, minoranza avverte: “Vigileremo”

Sono volate parole grosse dopo nel corso del consiglio della Comunità Montana Alento Monte Stella che ha portato alla sfiducia del presidente Luigi Guerra, eletto soltanto lo scorso luglio e all’assegnazione della guida dell’Ente al sindaco di Ogliastro Cilento, Michele Apolito.

Il gruppo di minoranza formato dai comuni di Lustra, Rutino Cicerale, Serramezzana e Stella Cilento si è detto deluso dagli atteggiamenti degli altri sei delegati, evidenziando di non aver ancora compreso i motivi della sfiducia. Non manca chi, come il delegato di Cicerale, Angelo Torrusio, spera che l’Ente ritrovi compattezza. Il primo cittadino di Rutino, Giuseppe Rotolo, invece avverte: vigileremo sull’attività della Comunità Montana.