Michele Apolito nuovo presidente della Comunità Montana Alento – Monte Stella

Michele Apolito è il nuovo presidente della Comunità Montana Alento – Monte Stella. La sua elezioni arriva a quattro mesi da quella di Luigi Guerra, che aveva però perso quasi immediatamente la maggioranza. Dopo una serie di polemiche e ricorsi al TAR si è arrivati all’epilogo di ieri sera.

Le votazioni

Sei consiglieri (rappresentanti di Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento e Sessa Cilento) hanno scelto il cambiamento.

Non sono mancati momenti di tensioni con scontri e scambi reciproci di accuse tra Guerra e Rotolo (sindaci di Lustra e Rutino) da un lato e Angelo Serra e Michele Apolito (primi cittadini di Laureana Cilento e Ogliastro Cilento) dall’altro.

Il presidente uscente si è detto mortificato per il trattamento ricevuto e per l’impossibilità di avviare il suo lavoro al vertice dell’Ente Montano. Non sono mancate accuse all’indirizzo del delegato di Perdifumo, Andrea Russo, che pur essendo assessore aveva votato per la sfiducia alla precedente giunta.

A provare a placare gli animi ci hanno provato i rappresentanti di Cicerale, Angelo Torrusio e Serramezzana, Modesto Del Mastro, che si sono astenuti dalla votazione.

La nuova giunta sarà completata da Angelo Serra (Laureana Cilento), vicepreside e Andrea Russo (Perdifumo), assessore.

«Si è solo rimandata una conclusione che doveva arrivare mesi fa. Hanno fatto la forzatura di voler detenere il potere senza avere una maggioranza», ha detto Apolito a margine della votazione.

Poi si è detto pronto ad intraprendere il nuovo ruolo con entusiasmo: «I programmi a me non fanno paura, già da domani si comincia a lavorare. Organizzeremo vari progetti per avere delle opportunità in più per questa Comunità Montana e i comuni viciniori»