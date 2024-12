Laureana Cilento, bimba in ospedale dopo caduta: sottoposta ad intervento e sedata

È stata operata ed è in coma farmacologico la bambina di 16 mesi che ieri è stata ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli dopo una caduta accidentale da un trampolino.

I fatti

I fatti si sono verificati a Laureana Cilento, dove la piccola vive. Pare che stesse giocando in casa su un cilindro a molle quando avrebbe perso l’equilibrio finendo a terra e sbattendo violentemente la testa.

Rimasta priva di sensi, i genitori l’hanno immediatamente soccorsa e trasportata presso l’ospedale civile di Agropoli. Qui gli esami hanno rivelato un ematoma epi-subdurale.

I soccorsi

Fondamentale è stata la presenza di un medico rianimatore grazie al quale è stato possibile fornire la prima assistenza ed intubare la bambina. Successivamente è stato disposto il suo trasferimento presso l’ospedale Santobono di Napoli. La piccola è stata quindi trasportata presso il vicino stadio “Guariglia” da un’ambulanza dell’associazione San Giorgio e da qui al nosocomio napoletano con un’eliambulanza. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno provveduto ad aprire i cancelli dell’impianto sportivo per completare la staffetta.

Al Santobono la piccola è stata sottoposta ad un delicato intervento di neurochirurgia per ridurre l’emorragia cerebrale. Sono ore di apprensione per le sue condizioni di salute. L’operazione è perfettamente riuscita ma la bambina resta in coma farmacologico.

L’importanza dell’ospedale di Agropoli

L’intervento di ieri pomeriggio conferma l’importanza del presidio ospedaliero agropolese. Soltanto grazie alla presenza di personale medico e in particolare di un rianimatore, è stato possibile eseguire con estrema velocità le operazioni di primo intervento necessarie per consentire il suo trasferimento all’ospedale pediatrico dove è stata affidata ad una equipe specializzata