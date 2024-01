L’associazione “Vivi San Marco” annuncia: in arrivo un defibrillatore per la comunità

Con un post affidato alla pagina Facebook dell’associazione Vivi San Marco, molto attiva sul territorio di Castellabate si chiariscono i dettagli della lodevole iniziativa.

Le dichiarazioni dell’associazione

“Grazie alla generosa donazione dell’Ing. Vincenzo Esposito nostro collaboratore e persona sempre vicina alle nostre iniziative e al ricavato della vendita del calendario ‘Vivi San Marco 2024’, abbiamo ultimato l’acquisto del defibrillatore per la frazione San Marco. Ringraziamo per la collaborazione l’infermiera Giovina Ferri, il Dott. Andrea Sansone istruttore BLSD e caposala dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania e la Dott.ssa Rosanna Ruocco responsabile dei corsi BLSD. Un risultato importante per la nostra comunità che valorizza ancora di più il lavoro che stiamo svolgendo da 10 anni e ci proietta al nuovo anno con maggiore entusiasmo“.

L’appuntamento è per il 27 gennaio

L’invito per tutti è il prossimo 27 gennaio alle ore 16, presso la sede dell’associazione, per l’installazione e l’inaugurazione DAE e il 28 gennaio alle ore 15, presso la sala parrocchiale della Chiesa di San Marco, per il corso gratuito BLSD adulto/pediatrico.