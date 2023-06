L’ASD Sporting Sala Consilina ingaggia il brasiliano Dione Alex Veroneze, noto come “Bateria”

L’ASD Sporting Sala Consilina ha annunciato l’ingaggio di Dione Alex Veroneze, meglio conosciuto come “Bateria”. Il laterale brasiliano si è legato ai colori gialloverdi del club fino al 30 giugno 2024.

Questa nuova acquisizione rappresenta un vero e proprio “craque” per la squadra, dato il talento e l’esperienza di Veroneze nel calcio a 5.

Un giocatore di grande talento proveniente dalla Liga spagnola

Veroneze, classe ’90, proviene dal Valdepenas, squadra spagnola in cui ha militato di recente. Tuttavia, il suo curriculum vanta anche esperienze con club come Joinville, Inter Movistar, Barcelona, Marreco e Cartagena. Nel 2010, ha vinto il titolo di campione sudamericano Under 20. Nonostante l’interesse di diversi club di massima serie, il brasiliano ha scelto di unirsi al progetto del Sporting Sala Consilina, dimostrando fiducia nel lavoro svolto dalla società nel lungo termine. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Roberto Dalia e alla Dalia Management per il successo delle trattative.

Le prime parole di Bateria e la sua motivazione

Bateria si è mostrato entusiasta per questa nuova avventura: “Fin dal primo momento ho sentito la volontà della società di portarmi a Sala Consilina, un aspetto che ha fatto la differenza nella scelta. Ho visto il percorso fatto negli ultimi anni e rispecchia la mia personalità: ambizione e crescita”. Il giocatore ha espresso gratitudine verso i presidenti Detta, l’allenatore Oliva e gli sponsor, che hanno fortemente voluto la sua presenza nella squadra. Inoltre, Bateria ha condiviso l’origine del suo soprannome: “Bateria? Perché mio papà ha lavorato per molti anni con batterie per auto, un soprannome che si tramanda da lui. Tutti lo conoscono così, giocava sempre a calcio amatoriale in Brasile e io ero con lui da bambino, così hanno iniziato a chiamarmi Bateria”. Infine, non vede l’ora di scendere in campo insieme ai suoi nuovi compagni e di sentire il sostegno dei tifosi sugli spalti.