L’ASD Sporting Sala Consilina ingaggia Harrison Fabricio Muzzy come Preparatore Atletico per la stagione 2023/2024

L’ASD Sporting Sala Consilina ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con Harrison Fabricio Muzzy per il ruolo di Preparatore Atletico della Prima Squadra nella stagione 2023/2024. Questa figura di rilievo nello staff tecnico porterà la sua esperienza internazionale e le sue competenze acquisite in prestigiose squadre.

Un preparatore atletico di fama internazionale

Harrison Fabricio Muzzy, preparatore brasiliano di grande prestigio, vanta un curriculum di esperienze di rilievo a livello internazionale. Ha lavorato con le Nazionali di Brasile e Giappone, oltre a seguire diverse squadre sia in patria che in Europa. Tra le squadre seguite si annoverano il Carlos Barbosa, il Napoli C5, la Feldi Eboli, lo Spartak Mosca e il Playa de Castellòn.

I suoi risultati positivi sul campo si sono evidenziati nella riduzione degli infortuni muscolari tra gli atleti, con diversi casi di infortuni muscolari azzerati durante la sua carriera. Questo testimonia la sua meticolosità, la sua programmazione e la sua professionalità nell’ambito della preparazione atletica.

Un ritorno all’Italia e un progetto ambizioso

Muzzy si è detto entusiasta di tornare a lavorare in Italia, soprattutto perché avrà l’opportunità di far parte di un progetto ambizioso come quello dello Sporting Sala Consilina. Il preparatore atletico ha espresso il desiderio di intraprendere un percorso di crescita insieme ai suoi compagni. Torna in Italia attraverso la porta principale, la Serie A, grazie alla fiducia che la società ha immediatamente dimostrato nei suoi confronti. Muzzy ha ringraziato i presidenti Detta e il mister Oliva per la fiducia riposta in lui e si è impegnato a fare tutto il possibile per ripagarli. L’obiettivo è quello di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società per la stagione in corso.

Un saluto ai tifosi gialloverdi

Harrison Fabricio Muzzy ha voluto inviare un saluto speciale a tutti i tifosi gialloverdi dello Sporting Sala Consilina. Il preparatore atletico è consapevole dell’importanza del sostegno dei tifosi e si impegna a dare il massimo per soddisfare le aspettative della squadra e dei suoi sostenitori. La sua presenza nello staff tecnico rappresenta un importante punto di forza per la squadra, che mira a ottenere grandi risultati nella stagione in arrivo.