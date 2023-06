L’ASD Sporting Sala Consilina ingaggia Domenico Arcidiacone fino al 2024

L’ASD Sporting Sala Consilina ha annunciato l’ingaggio di Domenico Arcidiacone, classe 1990, che si unisce alla squadra fino al 30 giugno 2024. Arcidiacone è un atleta polivalente in grado di giocare sia come ultimo che come laterale.

Qualità tecniche e abilità caratterizzano Arcidiacone

Con un piede mancino pieno di estro e una tecnica eccezionale, Arcidiacone si distingue per la sua stazza imponente e un tiro esplosivo. Queste doti, unite alla sua personalità e al carattere deciso, hanno portato Arcidiacone ad essere eletto il miglior calcettista calabrese nel 2022.

Esperienze passate di Arcidiacone nel calcio a 5

Arcidiacone ha già vissuto l’esperienza della Serie A, prima con la maglia del Futsal Polistena, dove si è affermato come uno dei migliori giocatori italiani del campionato, e poi nei primi sei mesi della stagione appena conclusa con la maglia dell’Italservice Pesaro. Successivamente, si è trasferito al Cormar Reggio Calabria, diventando avversario dei dragoni gialloverdi.

Ambizione e determinazione nell’accoglienza di Arcidiacone

Il mister, Oliva, ha fortemente voluto il duttile calcettista nel team e Arcidiacone ha espresso la sua soddisfazione nell’entrare a far parte della società dello Sporting. Ha riconosciuto l’ambizione e la voglia di fare bene della squadra, caratteristiche che si sposano perfettamente con il suo temperamento dentro e fuori dal campo. Il nuovo numero 5 dei dragoni ha affermato di considerare un onore far parte di questo progetto e si impegna a dare il massimo per ripagare la fiducia del presidente e del tecnico. Ha concluso affermando che presto si vedranno a Sala Consilina.