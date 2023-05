L’ASD Sporting Sala Consilina ha annunciato il rinnovo del contratto con Raffaele Stigliano, estendendo il legame con il laterale fino al 30 giugno 2024. Stigliano è stato uno dei protagonisti indiscussi della straordinaria ascesa della squadra di Sala Consilina, dopo essere arrivato lo scorso estate dal Benevento.

Il bottino di Stigliano

Con le sue giocate, gli assist e soprattutto i più di 20 gol segnati in tutte le competizioni durante la stagione 2022/2023, ha contribuito alla promozione del club in Serie A, sotto la guida dei presidenti Detta.

Il commento

“E’ per me una grande responsabilità indossare questi colori nella massima serie. Ringrazio innanzitutto la società e il tecnico per la fiducia che mi hanno accordato. Inoltre, desidero dedicare un pensiero alla mia famiglia, che mi supporta in questa avventura. Senza il loro sostegno, tutto sarebbe più difficile“, ha dichiarato emozionato Stigliano.

E continua: “Affrontare squadre di un livello superiore sarà entusiasmante. Sono sicuro che, insieme alla squadra, potremo fare la nostra parte anche in Serie A, seguendo la stessa mentalità che ci ha guidato nella stagione passata, partita dopo partita, punto dopo punto. Inoltre, per la prossima stagione abbiamo un’arma davvero unica: un pubblico calorosissimo che ci sostiene ad ogni gara. Grazie, Sala Consilina“.