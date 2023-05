L’artista Nicola Filizola premia l’impegno di Amalia Morabito con il riconoscimento “Spigolatrice d’oro” per la valorizzazione di Sapri

Un riconoscimento all’impegno profuso nella promozione turistica e nella valorizzazione culturale di Sapri. Questa è stata la motivazione che ha spinto l’artista locale Nicola Filizola a creare e consegnare una preziosa miniatura laminata d’oro della statua della Spigolatrice all’Assessore comunale alla Cultura, Turismo e Spettacolo, Amalia Morabito.

La cerimonia

La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, denominato “Spigolatrice d’oro“, si è svolta nel suggestivo salone della Marmeria, affacciato sul lungomare Italia della città della Spigolatrice. Un momento di grande emozione e gratitudine per l’impegno e la dedizione dimostrati da Amalia Morabito nel promuovere e valorizzare il patrimonio culturale di Sapri.

Durante la cerimonia di consegna, le parole di elogio e gratitudine hanno riempito l’atmosfera. Nicola Filizola ha sottolineato l’importanza di promuovere e valorizzare le tradizioni locali per preservare l’identità di una comunità.

Le dichiarazioni

“Ho pensato di omaggiare – sottolinea Filizola – tutti coloro i quali si sono distinti nella loro attività per far conoscere Sapri nel mondo. Abbiamo deciso, per questa prima edizione, di consegnare questo premio all’assessore Morabito, riconfermata tra l’altro quasi a furor di popolo nella squadra della giunta comunale“.

“Sono onorata – dichiara la Morabito – Come amministrazione stiamo continuando ad impegnarci per valorizzare questo paese sempre più dal punto di vista turistico. La Spigolatrice è un simbolo. Tutto ruota intorno a lei. È stata già visitata da migliaia di persone e ci aspettiamo anche quest’anno il pienone“.