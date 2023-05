Tutto pronto a Sapri per il Premio “Spigolatrice D’oro”

Sabato 20 maggio, nella splendida cornice del viale della Spigolatrice di Sapri, avrà luogo la cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento denominato “Premio Spigolatrice d’Oro”.

Questo evento, ideato da Nicola Filizola, poliedrico imprenditore nel settore della vendita di vinili, dischi e CD, nonché rinomato artista, designer e scultore, mira a celebrare il cittadino, l’associazione o il politico di Sapri che si sono distinti maggiormente nello sviluppo turistico della città.

Il Premio

La scelta del viale della Spigolatrice di Sapri come location per la cerimonia di consegna del premio è senz’altro significativa. A pochi passi dal mare, in un’atmosfera incantevole, gli ospiti avranno l’opportunità di ammirare la statua in bronzo creata dallo scultore cilentano Emanuele Stifano. Quest’opera d’arte, inaugurata con solennità il 25 settembre del 2021, rappresenta un simbolo tangibile dell’identità e della bellezza di Sapri.

Durante l’evento, il riconoscimento sarà consegnato al vincitore sotto forma di una riproduzione in miniatura della statua, realizzata appositamente da Nicola Filizola utilizzando materiali quali marmo-resina e ferrite. Questa scultura, un autentico capolavoro, racchiude l’essenza del Premio Spigolatrice d’Oro e diventerà un simbolo di onore e riconoscimento per il destinatario.

L’ideatore dell’iniziativa

Nicola Filizola, mente creativa dietro l’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di questo primo “battesimo” del premio. Ha dichiarato con entusiasmo: “Consegniamo il premio a un esponente dell’amministrazione comunale saprese che si è distinto per il suo impegno nella promozione del turismo e della cultura nella città della Spigolatrice”.

È evidente che questo riconoscimento rappresenta un tributo a coloro che hanno dedicato il loro impegno e la loro passione allo sviluppo turistico e culturale di Sapri, contribuendo a valorizzare le sue ricchezze e attrazioni uniche.

La cerimonia

La cerimonia di consegna del Premio Spigolatrice d’Oro si terrà sabato 20 maggio alle 9:30 e sarà aperta al pubblico. Sarà un momento di festa e di celebrazione, nel quale si riconosceranno gli sforzi di quanti hanno lavorato instancabilmente per rendere Sapri una meta turistica sempre più ambita e affascinante. Saranno presenti personalità di spicco dell’amministrazione comunale, membri dell’associazione culturale locale e illustri ospiti, i quali contribuiranno a rendere l’evento ancora più prestigioso e memorabile.

Il Premio Spigolatrice d’Oro rappresenta un’iniziativa che incoraggia e stimola la crescita e lo sviluppo della città di Sapri.