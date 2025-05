L’Arcivescovo Bellandi commenta l’elezione di Papa Leone XIV: “Unità della Chiesa e sorpresa di Dio”

S.E. Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo, ha rilasciato un commento sull’elezione del nuovo Santo Padre, Papa Leone XIV, esprimendo la sua commozione per la rapidità dell’evento e sottolineando l’unità della Chiesa.

“Dio ci sorprende sempre”

Secondo l’Arcivescovo Bellandi, la celere elezione di Papa Leone XIV è una manifestazione toccante dell’unità ecclesiale e una riprova di come «Dio ci sorprende sempre, andando oltre i nostri calcoli o pensieri».

Un uomo di fede e umanità

Monsignor Bellandi descrive il nuovo Pontefice come «un uomo di profonda fede, una persona di grande umanità e semplicità», evidenziando la sua capacità di essere vicino sia alle persone più umili che al cuore dell’istituzione ecclesiastica, in quanto Prefetto dei Vescovi.

Il ricordo dell’incontro a Piano di Montoro

L’Arcivescovo ricorda con gioia l’incontro e la conoscenza di Papa Leone XIV avvenuti lo scorso settembre, quando fu ospite del Parroco di Piano di Montoro per il Giubileo Nicoliano. In quella occasione, Monsignor Bellandi sottolinea come il futuro Pontefice abbia mostrato «tutta la sua affabilità e gioiosa umanità».

Preghiera per il nuovo Ministero

Monsignor Bellandi conclude il suo commento esprimendo grande contentezza per la nomina di Papa Leone XIV e assicurando la preghiera della comunità alla Madonna di Pompei per lui e per il «grande e difficile Ministero che da oggi inizia».