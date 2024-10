L’Apice ferma il Santa Maria: al “Carrano” è 0-0

Il Santa Maria porta a casa un punto dal match del “Carrano” contro l’Apice. In terra cilentana la sfida finisce 0-0 con una partita che ha regalato poche emozioni.

Il primo tempo

Il primo affondo dei giallorossi è con la combinazione De Angelis-Sabatino. Il numero 90 di Quintiero serve un pallone a rimorchio che non trova compagni in area. Ancora l’attaccante di casa si mette in mostra lanciato in profondità. Bravo Guerra a chiudere in uscita. Capovolgimento di fronte e primo spunto dell’Apice. Cross pulito per Schena che manca l’appuntamento con il pallone.

Ancora gli ospiti che si fanno vedere con un tentativo di Perlingieri respinto dal muro difensivo giallorosso. Al tramonto del primo tempo è bravo D’Auria a pescare sul secondo palo il libero Ciornei. Il suo stacco aereo, però. non impensierisce Guerra tra i pali.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con una rasoiata da lontanissimo provata da Colarusso. Brividi per Volzone che vede il pallone spegnersi sul fondo. Gara che resta bloccata. Strianese scappa via sulla fascia e da esterno ad esterno serve la corrente De Angelis dalla parte opposta. Conclusione che non crea problemi a Guerra.

Il Santa Maria cresce d’intensità creando una doppia grande chance: Di Giacomo calcia dal cuore dell’area, ma il suo tiro viene respinto. Sulla ribattuta Sabatino sfiora l’incrocio dei pali da posizione defilata. L’Apice va a pochi passi dal vantaggio. Punizione di Colarusso che impegna Volzone. Il portiere giallorosso si supera con un super intervento. In pieno recupero il Santa Maria tenta il tutto per tutto.

Strianese si avvita bene sul primo palo dagli sviluppi di calcio d’angolo, ma il suo colpo di testa è fuori bersaglio. Agli sgoccioli della gara, in pieno recupero, Guerra esce a vuoto sul corner battuto dalla destra. Sabatino, però, non ne approfitta cestinando l’occasione.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Volzone; Bisceglia, Cuomo, Strianese; Ciornei, D’Auria (15’st Modano), Lopetrone (24’st De Mattia), Siciliano (24’st Santoro), De Angelis; Sabatino, Di Giacomo (41’st Salzano) A disp.: Ragone, Navarrete, Gentile, Lembo, Musto. All.: Quintiero.

Apice (3-5-2): Guerra, Acka, Pulcinaro, Mercaldo; Perlingieri (38’st Mancini), Moussa (18’st Evangelista), Mincione, Colarusso, Zullo (38’st Ciampi); Schena (28’st Cozzolino), Canalé. A dise.: Castellano, Urciuoli, D’Agostino, Del Perico, Sanginario. All.: Messina

Arbitro: Gerardo Rosa di Sala Consilina (Morra-De Rosa)

Marcatori:

Note: Ammoniti: Pulcinaro (AP), Guerra (AP). Angoli: 3-5. Recupero: 2’pt e 4’stL’