L’annuncio di Ryanair: 16 voli settimanali dall’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi

Ryanair avvia le operazioni dall’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi ad agosto collegando la città campana con Londra Stansted, Milano Bergamo e Torino. Queste ultime due destinazioni resteranno operative anche nella stagione invernale.

Si parte con 16 voli settimanali e per celebrare il nuovo scalo e le rotte, Ryanair lancia, sul proprio sito, una promozione di tre giorni sulle sue tre nuove rotte con tariffe a partire da 24,99 euro.

“Abbiamo visitato la struttura di Salerno ed è ben fatta – ha detto Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair all’Ansa – le nuove rotte Ryanair da e per Salerno porteranno a una significativa crescita del traffico e del turismo, aumentando le opzioni per i cittadini della Campania di viaggiare per lavoro, per piacere o per visitare amici e familiari: non è Napoli contro Salerno. Noi vogliamo continuare a investire in Campania e chiediamo alla Regione di agire per sbloccare e rimuovere l’addizionale perché pesa sulla crescita e chiediamo nuovamente al sindaco di Napoli, Manfredi, di abolire questo ingiustificabile aumento del 30 per cento per preservare connettività, turismo e posti di lavoro soprattutto in vista della stagione invernale”.

Soddisfazione per l’avvio dei voli Ryanair è stata espressa da Roberto Barbieri, amministratore delegato Gesac. “Questo consolidato e produttivo rapporto con Ryanair sta continuando e si incrementa con il perfezionamento del sistema aeroportuale campano con due piste, Napoli e Salerno, e le nuove rotte sono solo l’inizio – ha affermato Barbieri – Lo sviluppo di Salerno sarà graduale: la seconda fase del piano di sviluppo prevede, fra gli altri investimenti, l’ulteriore allungamento della pista fino a 2.200 metri e la realizzazione, nel 2026, del nuovo Terminal passeggeri, di circa 16mila metri quadrati, che rifletterà i più elevati standard ambientali”.