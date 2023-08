L’Ambasciatore del Marocco in Italia per celebrare la Festa del Trono. A settembre sarà ospite nel Comune di Ceraso

Presso Hotel Parco dei Principi di Roma, in Occasione del 24esimo Anniversario dell’Intronizzazione di Sua Maestà il Re Mohammed VI, L’Ambasciatore del Regno del Marocco Youssef Balla e Signora, in occasione della gloriosa festa celebrata il 30 luglio dal Marocco inizia il suo discorso con: “è per me un piacere rivolgermi a Voi, cari ospiti. Il Marocco ha edificato istituzioni moderne e democratiche, come dimostra la nostra costituzione adottata nel 2011, o la riforma del codice della famiglia, entrambi all’avanguardia e al servizio dell’uguaglianza e dei diritti umani.

La svolta nella politica del Marocco

Le ambiziose riforme avviate dal Marocco negli ultimi due decenni hanno innegabilmente contribuito a collocare il Marocco ad un rango superiore in termini di democratizzazione, modernizzazione e sviluppo e hanno trasformato il Regno in un immenso cantiere aperto, impegnato nel percorso di emersione e crescita in tutte le direzioni sul piano economico, sociale, istituzionale, giuridico e costituzionale.”

A settembre raggiungerà il Comune di Ceraso

All’evento ha partecipato Antonio Cerullo, come amico di S.E. l’ambasciatore del Regno del Marocco Youssef Balla. A settembre sara’ ospite nel comune di Ceraso costruendo un dibattito con autorita’ e politici sull’internazionalizzazione del Cilento.