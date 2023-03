New York e il Cilento più vicini: vice sindaco di Ceraso in visita al Console italiano Di Michele

Un proficuo incontro che avvicina il Cilento, in particolare il Comune di Ceraso, alla metropoli di New York. Nei giorni scorsi, infatti, il vice sindaco di Ceraso, Antonio Cerullo, ha incontrato il Console italiano a New York, Fabrizio Di Michele.

L’incontro al Consolato di New York

L’obiettivo è quello di creare un filo conduttore tra la metropoli più importante del mondo e il piccolo borgo del Cilento, tramite Palazzo di Lorenzo, struttura residenziale di alta formazione gestita dall’importante associazione Acof.

In quest’occasione è stata consegnata una pergamena al diplomatico Di Michele : “l’Amministrazione Comunale di Ceraso porge i saluti della propria Comunità, con stima e gratitudine, per l’incessante interessamento ai problemi dei Cittadini di origine Italiana negli Stati Uniti”.

Il messaggio del Comune cilentano

«Grazie al Sindaco di Ceraso Aniello Crocamo ed al Ministero degli Esteri oggi il Comune di Ceraso tramite il ViceSindaco Antonio Cerullo porge i saluti e i ringraziamenti per l’enorme lavoro a favore dei concittadini italiani a New York al Console sua Eccellenza Fabrizio Di Michele provando a creare sinergia e opportunità tra il piccolo Comune di Ceraso e la straordinaria metropoli di New York mettendo a disposizione i nostri strumenti: cultura, natura e dieta mediterranea», scrivono così da palazzo di città.