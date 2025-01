L’allarme dell’Oipa Vallo di Diano: “Emergenza cucciolate e cagnoline abbandonate prossime al parto”

Negli ultimi tempi, i volontari dell’OIPA di Vallo di Diano, sono stati messi a dura prova dalla crescente emergenza cucciolate. Innumerevoli sono stati i salvataggi di cucciolate e cagnoline abbandonate, spesso in prossimità del parto, creando una situazione insostenibile per chi si dedica con passione e sacrificio a questa causa.

I gesti di solidarietà

Per evitare che questi piccoli finissero in canile, un luogo inadeguato e spesso letale per i cuccioli di pochi mesi, i volontari hanno lavorato instancabilmente per garantire loro una chance di sopravvivenza. Grazie a stalli casalinghi e a una cura amorevole, mamme e cuccioli sono stati sottoposti a controlli veterinari accurati e a profilassi sanitaria, per assicurare che potessero essere affidati in sicurezza a nuove famiglie.

“La gioia di vedere tanti cuccioli trovare una casa è indescrivibile e ripaga di tutti gli sforzi, sottolineano dall’Oipa Vallo di Diano, ma purtroppo rimangono ancora molti animali in attesa di adozione. Operare in un contesto caratterizzato dal randagismo e dagli abbandoni frequenti è una sfida continua”. Gli Angeli blu di Vallo di Diano non solo si impegnano a salvare quante più vite possibile, ma offrono anche supporto all’interno del canile comprensoriale, restituendo dignità a cani che hanno conosciuto solo il peggio della vita.

Come aiutare gli amici a quattro zampe

“Abbiamo bisogno del tuo aiuto per offrire a tutti gli animali salvati una speranza concreta, continua l’appello dell’Oipa valdianese: adotta un cucciolo o contribuisci con una donazione per il cibo, i vaccini e le spese veterinarie”. Insieme, possiamo fare la differenza.