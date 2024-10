Vallo di Diano: la storia di Flix, il cagnolino abbandonato vicino all’autostrada e salvato di volontari dell’Oipa

Senza l’intervento tempestivo dei volontari dell’OIPA di Vallo di Diano, Flix, un cagnolino abbandonato, avrebbe sicuramente subito una sorte tragica. Rintracciato sul ciglio di una strada a scorrimento veloce, vicino a un’uscita autostradale, era in pericolo di essere investito.

Abbandonato da tempo indefinito, cercava cibo rovistando tra i rifiuti. Non appena i nostri Angeli blu sono riusciti a metterlo in sicurezza, Flix è stato portato per una visita veterinaria. Appariva debole e malnutrito, presentava un’infezione a un occhio e una zampina compromessa a causa di una frattura consolidatasi, ma fortunatamente riesce ancora a camminare bene.

Flix riceverà tutte le cure necessarie

Attualmente in cura in un ambiente familiare, Flix è un cagnolino molto dolce che desidera ardentemente quelle attenzioni che non ha mai ricevuto. Ha bisogno di recuperare le forze e di trovare una famiglia che non lo abbandoni mai più. Flix pesa circa 6 kg ed è di taglia piccola, ha all’incirca un anno e mezzo. Si fa curare senza problemi, cerca costantemente coccole e ha bisogno di superare il trauma dell’abbandono con l’amore e la protezione di una nuova famiglia.

L’appello

Da qui l’appello anche di un piccolo contributo che può fare la differenza per le sue cure sanitarie. Per supportare Flix o per informazioni sull’adozione, è possibile contattare i volontari dell’OIPA di Vallo di Diano.