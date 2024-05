L’allarme dell’ex sindaco di Agropoli Adamo Coppola: «da lunedì si chiude con i servizi sociali»

«Si chiude con i servizi sociali! Venerdì il piano sociale di zona del nostro ambito chiude nell’indifferenza degli amministratori del nostro territorio!». A lanciare l’allarme è l‘ex sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Una situazione che rischia di mettere in difficoltà i vari operatori del territorio, ma soprattutto tante persone in difficoltà.

Una vera e propria emergenza

«Chi si occuperà degli anziani in difficoltà, dei minori abbandonati, delle famiglie con problemi di reddito, della tutela dei disabili, delle malattie legate alle dipendenze, degli emarginati insomma delle fasce deboli della nostra comunità?

E non meno che fine faranno le decine di operatori che lavorano in questo settore da anni in attesa di una stabilizzazione? Che fine faranno assistenti sociali, sociologi, psicologi?

Nessuna soluzione, si chiude!», dice Coppola.

L’appello

Di qui un appello al sindaco del comune Vallo della Lucania (comune capofila) Antonio Sansone, per trovare presto una soluzione! «Non ho speranze nell’impegno del nostro sindaco, nonostante ciò faccio una preghiera anche a lui, Agropoli è il Comune più grande! Sveglia! Oggi possiamo con le nostre sollecitazioni soltanto stimolare per spingerli a trovare una soluzione, se non ci saranno risultati, però saremo pronti a dare battaglia per difendere quest’ultimo piccolo baluardo di solidarietà sociale», conclude Coppola.