Sport: l’Akropolis vola in prima categoria

Dopo aver superato nella finale play-off la Fox Paestum, con un goal ai supplementari, l’Akropolis guadagna la promozione in prima categoriaAl “Torre” davanti al pubblico dei grandi eventi, l’Akropolis supera la pratica Fox Paestum e si aggiudica il passaggio in prima categoria. Una stagione vissuta da protagonista quella della squadra di mister Maresca, dopo una cavalcata sempre al vertice, la squadra Agropolese solo dopo i play-off è riuscita a centrare una storica promozione in prima categoria.

La partita

Nella sfida contro la Fox Paestum, l’Akropolis forte di due risultati su tre, gestisce bene la gara rischiando poco e andando più volte vicina alla rete con Santosuosso nel primo tempo e con Coppola nella ripresa. I primi 90 minuti si chiudono in parità, mentre ai supplementari arriva la rete che decide l’incontro e la conseguente promozione in prima categoria, a siglare il goal è l’attaccante Monetti.

Un traguardo storico

Al triplice fischio può partire la festa dell’Akropolis che raggiunge un traguardo storico per una società giovanissima ma con tanta voglia di continuare a stupire.