L’Agropoli ritrova il sorriso: tre punti col Victoria Marra

Torna alla vittoria l’Agropoli. Nello scontro salvezza con il Victoria Marra decidono l’incontro una rete di Margiotta e l’auto goal dell’ex Sannia.

La gara

Il Victoria Marra comincia subito all’attacco e dopo pochi minuti Reda prova ad impensierire Grieco, ma il suo tiro viene bloccato senza problemi. Ci riprova la squadra di casa con Orlando qualche istante dopo, questa volta la sfera termina di poco a lato.

Dopo un buon inizio del Victoria Marra, l’Agropoli reagisce prima con la conclusione di Romano e poi con una splendida rovesciata di Margiotta che per poco non termina in rete.

Sul finire della prima frazione Di Pasquale prova a fare tutto da solo ma il suo tiro/cross viene respinto a fatica dalla difesa avversaria, poco dopo ci prova anche Romano, ma il portiere avversario devia in corner.

L’ultima azione del primo tempo è della squadra di casa che colpisce il palo con un gran tiro di Reda.

Termina così la prima frazione sul risultato di 0-0.

Nella ripresa l’Agropoli parte subito forte e trova il vantaggio con il suo bomber Margiotta che sotto porta non lascia scampo al portiere avversario per lo 0-1.

Dopo il vantaggio dell’Agropoli il Victoria Marra prova a spingersi in avanti con Chiacchio, ma le sue conclusioni non creano pericolo alla retroguardia dei delfini.

I delfini trovano il raddoppio con un autogoal dell’ex Sannia, provocato da un cross di Tegolo.

Nei minuti finali il Victoria Marra va vicina alla rete della rete che potrebbe accorciare le distanze, ma prima Grieco e poi Chiacchio da pochi passi non riesce a spingere la palla in rete .

Termina così la partita con il risultato di 0-2 per l’Agropoli che ritrova la vittoria